- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice(NATO), Jens Stoltenberg, a discutat, luni, cu secretarul SUA al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiunile de escaladare a conflictului cu Ucraina, informeaza blacknews.ro.…

- In timp ce pe campul de lupta, forțele ucrainene au desfașurat noi operațiuni ofensive in nord-estul Ucrainei, iar forțele rusești au continuat sa se pregateasc pentru o retragere din Herson, ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a inceput sa iși sune omologii occidentali pentru a le transmite ca…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a purtat duminica o convorbire telefonica cu secretarul american al apararii, Lloyd Austin, al doilea apel telefonic in trei zile, a anuntat printr-un comunicat Ministerul rus al Apararii, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica, intr-un apel telefonic, omologului sau francez ca situatia din Ucraina se deterioreaza rapid si are tendinta de „escaladare necontrolata”, potrivit Reuters.Intr-un apel telefonic cu ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, publicat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a discutat duminica la telefon cu ministrul francez al forțelor armate, Sebastien Lecornu, și cu omologul sau turc, Hulusi Akar, despre conflictul din Ucraina, a anunțat armata rusa intr-un comunicat. In timpul conversației cu omologul sau francez, Serghei Șoigu…

- La doua saptamani dupa ce presedintele Vladimir Putin a semnat ordinul de mobilizare „partiala”, in armata rusa au fost incorporati 200.000 de rezervisti, a anuntat marti ministrul apararii, Serghei Soigu, citat de AFP. Acum doua saptamani, vorbea de 300.000. Oficial, ar putea fi chemati sub arme 300.000…

- Acest lucru a fost raportat lui Nasha Niva de o sursa din agențiile de aplicare a legii din republica. „Deocamdata au fost instruiți verbal sa monitorizeze „apartamentele pentru o zi”, sa ia legatura cu proprietarii locuinței. Au fost comandate și mașini noi din curți cu numere rusești. Colectați informații,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, marti, in timpul unui discurs la conferinta internationala de securitate de la Moscova, ca Rusia nu are nevoie sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, relateaza Reuters.