Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, și alte patru persoane au fost amendate, dupa ce au aparut in imagini, la o acțiune de impadurire in Talmaciu,...

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, și alte patru persoane au fost amendate, dupa ce au aparut in imagini, la o acțiune de impadurire in Talmaciu, județul Sibiu. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Luciana Lazar, a transmis, joi, ca in urma…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, și alte patru persoane au fost amendate, dupa ce au aparut in imagini, la o acțiune de impadurire in Talmaciu, județul Sibiu. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Luciana Lazar, a transmis, joi, ca…

- Regulile nu sunt pentru toți! Chiar a doua zi dupa decizia Guvernului de a impune noi restricții, pe fondul creșterii numarului de infectari, Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost surprinsa fara masca de protecție. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a fost fotografiata intr-o remorca, fara masca de protectie, alaturi de presedintele CJ Sibiu, Daniela Cimpean, si alte sase persoane, intre care un copil. Imaginile au fost surprinse la actiunea de impadurire care a avut loc sambata, iar unul dintre participanti este…

- Mai multe echipaje de pompieri si politisti au inceput cautarea in raul Cibin a trupului unui barbat despre care se crede ca ar fi victima unui omor, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, Luciana Lazar. "In municipiul Sibiu, in raul…