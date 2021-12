Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, la B1 TV, ca Romania are un nivel mult mai redus de acoperire vaccinala impotriva COVID-19, comparativ cu celelalte state. „Avem un instrument la dispoziția noastra care ne ofera doua atuuri importante: nu facem forme grave de boala și decesul…

- Alianța pentru Unitatea Romana (AUR) este vehement impotriva extinderii utilizarii permisului Covid la locurile de munca, anunța Euronews in legatura cu protestele de la București. ”Mii de oameni erau de așteptat sa iasa in strada din București, marți, in timp ce parlamentarii romani voteaza daca…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a discutat cu oamenii de afaceri despre masurile care pot fi luate in perspectiva apariției unui nou val al pandemiei, printre subiecte fiind certificatul COVID și voucherele gratuite pentru testare. Ministrul Rafila, a anunțat in ce condiții firmele vor trebui…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, urmeaza sa prezinte forma proprie a proiectului de lege privind introducerea unui certificatul denumit „stop Covid” la locul de munca prin care sa se ateste vaccinare, trecerea prin boala sau un test negativ, relateaza news.ro și Agerpres . Potrivit unor surse…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca a descoperit ”sute de situatii” in care persoane care nu au nicio treaba cu sistemul de sanatate sunt reprezentantii ministerului in Consiliile de Administratie ale unor spitale. ”Probabil ca facea parte din strategia de depolitizare”, a transmis ministrul,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, joi, ca nu exclude ca la secvențiere, cele trei cazuri de infectare venite din Africa de Sud sa fie infectare cu noua tulpina Omicron. „Așteptam rezultatele. Sigur ca nu e exclus sa fie și noua tulpina, pentru ca, in mod evident, din zona din care vin persoanele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, explica sistemul pe care l-a propus privind implementarea certificatului verde doar in anumite perioade, pentru toate activitatile, el argumentand ca face aceste propuneri la acest moment in conditiile in care nivelul de protectie in randul persoanelor vaccinate…

- Dr. Elena Copaciu, medic primar de ATI la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, afirma ca, in aceste zile, „se stinge o intreaga generatie de bunici”. „Singuri in pustiul reanimarilor Covid, luptand pentru fiecare gura de aer, cu sau fara oxigen! Agonia in insuficienta…