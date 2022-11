Ministrul Rafila arată că noul vaccin anti-Covid ajunge până la sfârșitul lui noiembrie Pana la sfarșitul lunii noiembrie, va ajunge vaccinul contra noilor tulpini ale coronavirusului, a anunțat ministrul Sanatații, in timp ce INSP a precizat ca, in ultima saptamana, din 112 secvențieri ale Sars-Cov-2, 106 sunt cu subvarianta BA.5 Omicron. In legatura cu vaccinul adaptat noilor tulpini Covid-19, ministrul Sanatații a declarat ca ”ajunge tarziu in Romania pentru ca eu am o responsabilitate fața de banii publici. Pentru ca a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantitații”. De asemenea, ministrul Sanatații s-a referit concret la situația vaccinurilor și la faptul ca milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

