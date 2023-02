Ministrul Popescu, interviu în presa azeră: România și Azerbaidjan vor îmbunătăți mecanismele de livrare a gazelor naturale Companiile nationale de gaze naturale din Romania si Azerbaidjan, Romgaz si Socar , vor semna vineri un nou contract pentru perioada 1 aprilie 2023 – 1 aprilie 2024 dupa ce, la inceputul lunii ianuarie a acestui an, a demarat exportul de gaze suplimentare catre Romania. Romgaz și SOCAR intenționeaza sa imbunatațeasca mecanismele de livrare a gazelor naturale din Azerbaidjan catre Romania, a declarat ministrul Energiei al Romaniei, Virgil Daniel-Popescu , intr-un interviu exclusiv pentru publicația azera Trend. El a amintit ca, la 19 octombrie 2022, producatorul roman de gaze naturale Romgaz a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

