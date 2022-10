Ministrul Sportului, Eduard Novak, promoveaza Strategia Naționala pentru Sport printr-un spot realizat in limba maghiara, cu subtitrare in limba romana. Intr-o țara care se respecta, cu conducatori demni și loiali țarii pe care o reprezinta, ar fi fost deja remaniat, mai ales ca nu este la primul deraparaj din acest registru. Cum sa vorbești despre strategia NAȚIONALA in alta limba decat cea oficiala, NAȚIONALA a țarii in care ești ministru?! Avem o romanca in Franța care este ministru al sportului dar domnia sa nu se exprima in limba romana ci in limba țarii al carei ministru este. Pe cine…