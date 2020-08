Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, aflata intre o vizita de lucru in judetul Alba, a declarat cu putin timp in urma ca pensiile se vor majora incepand cu 1 septembrie anul acesta. Violeta Alexandru: Pensiile vor creste, este si o obligatie si o determinare pe care o avem, ca,…

- Ziarul Unirea VIDEO| Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a ajuns la Alba Iulia. Vizita de lucru la Casa de Pensii și mai multe companii din județ Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, se afla astazi, 03 august 2020, intr-o vizita de lucru in judetul Alba. Prima sa oprire este la…

- Fondurile publice utilizate pentru calificarea profesionala a lucratorilor trebuie acordate angajatorului, care sa gestioneze acesti bani in functie de noile abilitati pe care le solicita angajatilor dupa pandemie, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, la…

- Masura va fi aplicata in situatiile in care angajatorii isi reduc temporar activitatea. Acest lucru implica o reducere a programului de lucru si, implicit, o reducere a salariilor pe termen limitat. Astfel, costurile salariale se vor imparti intre angajator si stat, insa numai temporar, noteaza Avocatnet.…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale: ”In Romania, șomajul tehnic a fost platit mai repede decat in importante țari europene. Știu ca este greu de digerat aceasta informație de catre cei care nu vor sa vada realitatea dar pe mine cel mai mult ma intereseaza sa ajunga banii la…

- Guvernul va mari alocatiile copiilor in cazul in care legea va intra in vigoare, iar sursa de finantare va fi identificata la rectificarea bugetara, care va avea loc peste o luna, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Asteptam ca actul normativ sa mearga…

- Angajatorii care reactiveaza contractele de munca suspendate pot primi un sprijin financiar de la Guvern care acopera 41,5% din salariul brut al fiecarui lucrator, potrivit planului de masuri prezentat miercuri de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Guvernul stie ca aceasta…