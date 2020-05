Ministrul Muncii spune ca romanii nu sunt tratati ca sclavii in Germania, iar unde sunt conditii proaste mai e si vina lucratorilor, nu doar a patronilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a afirmat, ca, in marea lor majoritate romanii care muncesc sezonier in Germania nu sunt tratati ca sclavi, iar in anumite ferme nici angajatorul nu facea eforturi suplimentare, dar nici romanii nu contribuiau la mentinerea de conditii decente.…

- Ministrul Muncii a sustinut vineri declaratii de presa privind conditiile de munca ale romanilor in Germania. Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Uca, a fost, in perioada 18 - 20 mai 2020, in vizita de lucru in Germania, alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, pentru a verifica…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a inceput, luni, o vizita oficiala in Germania, avand programate discutii cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale, Hubertus Heil, cu ministrul federal al Alimentatiei si Agriculturii, Julia Klockner, si vizite la ferme de sparanghel…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a fost audiata, ieri, in Parlament, timp de cateva ore, pe tema situatiei muncitorilor romani din Germania. In urma audierilor, Violeta Alexandru a postat pe o rețea de socializare mai multe amanunte despre situația romanilor plecați la munca…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale lucratorilor romani din aceasta tara. "Am cerut o verificare pe teritoriul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a solicitat o discutie cu omologul sau din Germania, pentru a transmite rugamintea sa se acorde atentia cuvenita conditiilor de munca pentru muncitorii romani.

- Ministrul Muncii spune ca susține impozitarea progresiva a pensiilor speciale: "Este o decizie politica, dar sunt convinsa ca nu-si permite nimeni sa nu asculte semnalele societatii" Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, s-a declarat o sustinatoare a demersului privind…

- Angajatorii nu trebuie sa abuzeze de clauza de forta majora din contractele de munca ale angajatilor, pentru ca incetarea contractului de munca de pe o zi pe alta ii lasa pe lucratori fara nicio forma de venit, a declarat, joi, ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru,…