- "Preocuparea mea este ca in Romania nivelul de salarizare sa fie decent, costul forței de munca sa inceapa sa se apropie de media Uniunii Europene, dar in același timp trebuie sa fim atenți ca orice majorare pe care o facem sa fie susținuta de economie pentru a evita blocajele ulterioare", a scris Turcan…

