Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le-a cerut inspectorilor-sefi din teritoriu sa ii insoteasca pe inspectori controalele efectuate in teren. Violeta Alexandru le-a mai transmis sefilor ITM ca, atunci cand se deplaseaza de acasa spre serviciu si vad un santier cu muncitori fara echipamente de protectie,…

- Inspectia Muncii din Romania, impreuna cu institutiile germane omoloage vor continua sa faca verificari in teren, atat in Romania, la firmele de plasare de forta de munca, cat si in Germania, cu scopul de a preveni situatii precum cea semnalata de lucratorii sezonieri din ferma din Bornheim, a anuntat…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, cele mai multe fonduri alocate pe perioada starii de urgenta au fost platite prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANFOM), institutie care a asigurat acordarea indemnizatiilor pentru somaj tehnic. In total, la ANOFM au fost inregistrate…

- Guvernul va prelungi masura platii somajului tehnic de catre stat cu o perioada de doua saptamani sau de o luna, dupa incetarea starii de urgenta, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. „Foarte probabil vom prelungi masura somajului tehnic. Nu ne-am hotarat daca…

- Numarul contractelor individuale de munca suspendate de la data instituirii starii de urgenta (16 martie) a scazut vineri din nou sub un milion, cifrele Inspectiei Muncii transmise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale indicand 997.937 de contracte de munca suspendate, relateaza Agerpres. Dintre…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat luni seara pe pagina de socializare ca incepe un demers de inrolare a tuturor angajatilor platiti/angajati de statul roman (direct sau sub forma patronatului) in REVISAL ”De astazi incep un demers de inrolare a TUTUROR angajaților…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat luni seara ca incepe un demers de inrolare a tuturor angajatilor platiti/angajati de statul roman (direct sau sub forma patronatului) in REVISAL, potrivit Agerpres.Citește și: USR, atac la Curtea Constituționala și la Guvernul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat luni seara ca incepe un demers de inrolare a tuturor angajatilor platiti/angajati de statul roman (direct sau sub forma patronatului) in REVISAL. "Am comunicat Inspectiei Muncii decizia mea de a incepe acest proiect ambitios,…