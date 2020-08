Ministrul Muncii: "Pentru somajul tehnic au fost facute plati de peste 4,8 milioane de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Violeta Alexandru a dat aceste explicatii cu ocazia prezentarii unui bilant referitor la masurile aplicate de Ministerul Muncii in ultimele sase luni. "La sfarsitul lunii august, pentru somajul tehnic la inceputul starii de urgenta avand o serie de domenii carora ne-am adresat acestei…

- Pachetele cu taloanele de pensii pentru luna septembrie, care cuprind pensiile majorate, au fost expediate la Posta Romana, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Gata suntem! S-a finalizat expeditia pachetelor cu taloanele de pensii pentru septembrie si cu documentatiile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca luni vor incepe platile a 41,5% din salariul brut pentru angajatii care au revenit in activitate dupa somajul tehnic, relateaza Agerpres. “Imediat dupa ce rectificarea bugetara a fost publicata, in 3 zile am parcurs toate procedurile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca luni vor incepe platile a 41,5% din salariul brut pentru angajatii care au revenit in activitate dupa somajul tehnic. "Imediat dupa ce rectificarea bugetara a fost publicata, in 3 zile am parcurs toate procedurile pentru ca banii sa…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale a a anunțat marți, inaintea ședinței de Guvern, ca va propune un proiect de majorare al alocațiilor in doua etape: prima prevede majorarea cu 20% incepand din septembrie 2020 iar cea de-a doua prevede dublarea lor de la 1 iulie 2022. Proiectul a fost prezentat…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca intentioneaza ca miercuri, in sedinta de Guvern, sa propuna modificarea actualului cadru legal, astfel incat sa poata beneficia de somaj tehnic si unitatile inchise din cauza aparitiei unui focar de Covid-19. ‘Maine (miercuri, n.r.)…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat ca ,,saptamana viitoare vom lansa public o aplicatie prin care se va inregistra mai usor activitatea celor care lucreaza in regim de zilieri”. ,,Se pregatesc noi masuri de sprijin adoptate de catre Guvern in perioada urmatoare. Vor…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale a precizat ca abia dupa ce Ministerul Finantelor va prezenta, la inceputul lunii viitoare, situatia incasarilor bugetare, se va putea spune exact cu ce procent ar putea fi majorate pensiile. Totodata, Violeta Alexandru a lansat si un atac dur la adresa PSD afirmand…