- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca legea care prevede majorarea cu 40 de procente a punctului de pensie va fi, „cel mai probabil”, prorogata. Turcan anunta ca joi va emite ordinul de ministru in baza caruia se va putea face recalcularea tuturor pensiilor, in asa fel incat sa se elimine inechitatile…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca legea pensiilor va suferi modificari, insa nu anul acesta. Pensiile romanilor vor fi calculate, in 2021, in baza legii in vigoare, anunța MEDIAFAX. Raluca Turcan a declarat, miercuri seara, la TVR, ca anul acesta pensiile vor fi calculate…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in acest an va incepe o noua mare recalculare a pensiilor si ca majorarea de 40% cuprinsa de PSD in legea pensiilor de fapt „nu a fost pregatita si dorita la modul real”.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, vrea sa induca pensionarilor ideea ca acestia ar trebui sa fie multumiti de faptul ca isi primesc pensiile, astfel incat pensionarii sa nu mai solicite majorarea pensiilor, a declarat, vineri, presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a spus marți seara, la Digi 24, ca exista in Romania un fost angajat din sistemul juridic care primeste o pensie lunara de 78.634 de lei, in conditiile in care, daca respectivul pensionar ar fi primit o pensie pe baza contributivitatii, ar fi trebuit sa incaseze o pensie…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a anunțat ca pensiile din luna ianuarie vor fi platite la timp. Turcan susține ca luni au fost intocmite ordinele de plata catre Poșta Romana și au fost virate sumele pentru pensiile ce urmeaza a fi platite la domiciliu. Anunțul a fost facut intr-un mesaj pe Facebook,…

- Raluca Turcan a anuntat ca toate Casele Judetene de Pensii au solicitat luni dimineata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala transmiterea urgenta catre trezorerii a dispozitiilor bugetare care reprezinta platile de pensii pentru…

