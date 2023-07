Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii a prezentat fotografiile depuse de cele trei azile atunci cand au cerut licența de funcționare, care arata condiții de hotel de lux, și s-a declarat contrariat. A fost prima ieșire publica a lui Budai de la izbucnirea scandalului privind ororile din azilele groazei, in condițiile in…

- Ministrul Muncii Marius Budai a dat explicații dupa cazul varstnicilor maltratați in azile din Ilfov. Budai a spus ca in dosarele de acreditare a gasit o „discrepanta majora cu ceea ce se prezinta public” și propune instalarea de camere in azile.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri, 7 iulie, ca fotografiile aflate la dosarele de licențiere ale azilelor de batrani din Voluntari arata una, iar realitatea a fost alta, in contextul in care zeci de batrani au fost gasiti in conditii inumane. El a precizat ca daca era șeful CJ Ilfov,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca e nevoie de atenție maxima și de un ton moderat dupa discuțiile dintre președintele Klaus Iohannis. Pe surse se știe ca profesorilor li s-a promis o majorarea a salariilor debutanților cu circa 25%.Marius Budai spune ca e nevoie de diplomație: CITESTE…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara crestere varstei de pensionare, treptat, la 65 de ani, pentru „fiecare om care lucreaza in Romania”, majorarea treptata a vechimii necesare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, joi, la Ploiesti, referindu-se la protestele profesorilor, ca acestea sunt legitime, insa nu trebuie sa sufere copiii nevinovati, aratand ca solutii exista si facand, totodata, apel la dialog si intelegere. „Solutia pentru dascali nu este a ministrului Muncii,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, la Antena 3, ca exista un risc de „zero la suta” ca Romania sa nu realizeze reforma pensiilor speciale in termenii prevazuți in PNRR, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale apreciaza intr-un raport ca nu vor fi reduceri substantiale de cheltuieli, prin…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, va participa astazi, in plenul Senatului, la Ora Guvernului, la invitatia grupului USR. Senatorul USR Sebastian Cernic a declarat ca ministrul Muncii trebuie sa dea lamuriri referitoare la mentinerea pensiilor speciale.