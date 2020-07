Ministrul Muncii le cere sefilor ITM "sa se dea jos din masinile scumpe" si sa mearga pe santierele cu probleme

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le-a cerut inspectorilor-sefi din teritoriu sa ii insoteasca pe inspectori controalele efectuate in teren. Violeta Alexandru le-a mai transmis sefilor ITM ca, atunci cand se deplaseaza de acasa spre serviciu si vad un santier cu muncitori fara echipamente de protectie, "sa se dea jos din masinile scumpe si sa vada ce se intampla".



"S-a terminat cu activitatea obscura, in sensul in care stiu doar cativa care stiu doar cativa care sunt rezultatele Inspectiei Muncii. Rog sefii din teritoriu sa iasa in teren alaturi de echipe. Si le mai cer un lucru.…