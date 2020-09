Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata daca pensiile vor creste cu 14 la suta din septembrie, Violeta Alexandru a spus ca este vorba despre o "certitudine""Este o crestere pe care colegii mei din Ministerul Finantelor au fundamentat-o cu foarte multe calcule. Cresterea de 14 la suta este o certitudine", a declarat…

- Ministrul Muncii: ”Pensiilor vor creste cu siguranta la 1 septembrie. Se fac mai multe scenarii in acest sens” Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat, luni, la Alba Iulia, ca pensiilor vor creste "cu siguranta" de la 1 septembrie, fara a preciza si…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, sambata, la Romania TV, ca Guvernul va anunța in zilele urmatoare procentul cu care vor crește pensiile, din septembrie."Au loc aproape zilnic care au in centru evaluarea Ministerului Finanțelor. Pensiile vor crește, suntem determinați sa se…

- Pensiile vor creste, pentru ca este evident ca e necesara o suplimentare, dar acest lucru trebuie sa aiba sustinerea bugetului, pentru ca venim dupa o perioada in care economia a fost greu lovita, a declarat marti seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca procentul de crestere a pensiilor de la 1 septembrie, stabilit de guvernul PSD la 40%, ar putea fi modificat prin lege. „Adevarul” va prezinta variantele care ar putea fi luate in calcul.

- In interviul acordat jurnalistului Victor Ciutacu la Romania TV, Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa ministrului Muncii. "E o victima, sincer, a domnului Orban. Cred ca a zis de vreo 10 ori ca sunt banii de pensii pusi in buget Nu o sa se dea. Nu doar orice pensionar, si eu…

- Magistrații sunt cei mai afectați de legea impozitarii pensiilor speciale, urmați de cei din sistemul aeronautic civil și cei care au lucrat in Curtea de Conturi, declarat, sambata, ministrul Muncii, Violeta Alexandru.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, la Romania TV…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca are situatia nationala la nivelul lunii iunie a restantelor in calcularea pensiilor, de unde rezulta foarte clar cine si-a facut treaba si cine nu, si anunta ca va face publice aceste informatii in perioada urmatoare.Citește…