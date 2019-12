"In cursul serii trecute, printr-o adresa a inspectorului sef de la Inspectia Muncii mi s-a adus la cunostinta ca nu mai sunt fonduri in bugetul Inspectiei Muncii, respectiv al inspectoratelor teritoriale de munca, pentru salariile aferente lunii noiembrie. La solicitarea mea de a-mi explica cum s-a ajuns la aceasta situatie, in conditiile in care la rectificarea bugetara am solicitat atat Ministerului Muncii cat si institutiilor din coordonare sa-mi comunice eventuale necesitati in vederea prezentarii lor in Guvern, nu am primit nicio asemenea solicitare de la Inspectia Muncii, respectiv de…