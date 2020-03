Ministrul Muncii: Firmele care isi trimit angajatii in somaj tehnic vor primi sprijin financiar in cel mult 30 de zile de cand se adreseaza AJOFM

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca firmele care isi vor trimite angajatii in somaj tehnic vor primi sprijin financiar in termen de cel mult 30 de zile de la momentul la care se vor adresa Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca.



Violeta Alexandru (foto) le recomanda angajatilor care pot fi victimele unor abuzuri din partea angajatorilor sa se adreseze Inspectoratelor Teritoriale de Munca, spunand ca, desi controalele au fost suspendate in aceasta perioada, reclamatiile de acest gen vor fi luate in considerare.



Ministrul a spus ca a primit mesaje de la…