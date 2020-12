Ministrul Muncii, despre viitoarea decizie CCR in cazul pensiilor speciale: "Raman cu speranta ca judecatorii Curtii vad cum oamenii cer dreptate"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, sustine ca spera ca, inainte de a se pronunta asupra pensiilor speciale, judecatorii Curtii Constitutionale sa tina cont de "textul legii, dar bineinteles si de ceea ce este corect in acest moment in Romania”. In ceea ce priveste decizia unor parlamentari de a…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca a doua etapa din cresterea alocatiilor pentru copii, de 20%, urmeaza de la 1 ianuarie, transmite Agerpres. Ludovic Orban a precizat ca alocatiile copiilor vor fi dublate, dar in trepte si tinand cont de situatia economica si de incasarile reale previzionate la bugetul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, 7 noiembrie, intr-o intervenție telefonica la Realitatea Plus, ca pensiile vor crește și in anii viitori, dar in funcție de posibilitațile bugetare, pe care pana la finalul anului le va analiza și prezenta ministrul Finanțelor, informeaza G4Media.ro.”Pensiile…

- "Primul mesaj catre pensionari este ca pensiile vor creste si anul viitor si in anii viitori. Cresterile pe care le vom face vor fi fundamente pe calcule care arata seriozitatea cu care abordeaza Guvernul aceasta problema", a declarat Violeta Alexandru, in direct la Romania TV. Ministrul Muncii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca, dupa consultari, a finalizat actul normativ pentru modernizarea relatiilor de munca. Documentul, pus in dezbatere publica, stipuleaza, intre altele, folosirea semnaturii electronice la semnarea contractului de munca, dar si faptul ca actele pot fi pastrate…

- Ministrul Muncii a anunțat pe pagina personala de facebook digitalizarea relațiilor de munca. Astfel, zeci de mii de romani vor putea evita de acum birocrația și vor putea avea totodata mai multa incredere in sistemul public. „Gata! Sunt gata sa ating urmatorul meu obiectiv: digitalizarea relațiilor…

- „Sunt oameni care ne-au spus ca ne va costa electoral decizia de a crește pensiile in funcție de posibilitațile bugetare lasate de criza economica din acest an și nu cu 40%. Guvernul a decis cu respect pentru pensionari – 14% (cea mai mare creștere de pana acum) și cu responsabilitate pentru cheltuielile…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a anunțat ca revizuirea pensiilor calculate in minus reprezinta un ”șantier pe care trebuie sa-l deschidem”.Ministrul Muncii a precizat insa ca acest lucru se va face in viitor, pentru ca altfel s-ar bulversa Casele de Pensii, ocupate in ultima…