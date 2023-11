Ministrul Muncii, despre o posibilă modificare a Legii pensiilor: ”România nu este monitorizată de FMI” „Deci este o informatie la care dati-mi voie sa am rezerve, dati-mi voie sa ma indoiesc de aceasta informatie.Am vazut in mediul public asta, dar dati-mi voie sa ma informez despre el. Romania nu este monitorizata de FMI la momentul acesta. Deci este o informatie la care dati-mi voie sa am rezerve, dati-mi voie sa ma indoiesc de aceasta informatie”, a afirmat, vineri seara, Simona Bucura-Oprescu, la un post TV, intrebata fiind daca ia in calcul sa modifice noua lege a pensiilor, fie sa creasca etapizat pensiile, in contextul in care FMI sustine ca aceste cheltuieli suplimentare vor duce la depasirea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

