Ministrul Muncii: Companiile au concediat peste 155.000 de angajați și au trimis in șomaj tehnic 800.000, de la izbucnirea criziei COVID-19 in Romania Ministerul Muncii anunta ca la data de 1 aprilie sunt inregistrate aproape 795.291 de contracte de munca suspendate, cele mai multe in industria prelucratoare, si peste 155.000 de contracte care au incetat, in domeniul comertului, industriei prelucratoare si constructiilor. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) a prezentat miercuri datele cu privire la situaţia contractelor de muncă suspendate (şomaj tehnic)/încetate,…