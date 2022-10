Stiri pe aceeasi tema

Pensionarii pot vizita gratuit pe 1 octombrie obiectivele din cadrul Muzeului National Brukenthal, cu prilejul Zilei Internationale a Varstnicilor.

Tinerii care implinesc 18 ani și se afla in grija statului au posibilitatea sa primeasca, daca opteaza pentru ieșirea din sistem, o suma de trei ori mai mare decat cea care le revenea pana acum, adica 7.650 de lei, a anunțat joi ministrul Familiei Gabriela Firea.

Voucherele sociale nu vor mai fi acordate tuturor categoriilor de beneficiari, afirma Marcel Boloș. El spune ca, din punctul de vedere al Comisiei Europene, persoanele care au veniturile peste pensia minima sociala nu fac parte din categoria sociala de saracie extrema.

Șeful ANAF, Lucian Heiuș, lauda sistemul de compensare a prețului la carburanți. Heiuș spune ca ANAF a primit deja primele cereri de rambursare a fondurilor din partea companiilor care au intrat in program.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța premiera in sistemul romanesc de educație. Anul școlar 2022 - 2023 va fi primul in care elevii vor avea o saptamana verde, in care vor afla detalii despre cum comportamentul umana poate afecta natura.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca PSD va propune creșterea salariului minim, acesta urmand sa ajunga la 3000 de lei. De asemenea, se va propune majorarea pensiei minime cu 100 de lei, iar la pachet se va proceda și la o creștere a punctului de pensie.

Liderii partidelor apartinand coalitiei de dreapta, considerata favorita la alegerile legislative anticipate din 25 septembrie, s-au reunit miercuri pentru a se pune in ordine de lupta, in ciuda diviziunilor lor profunde, comenteaza AFP.

Presedintele Consiliului Judetean Botosani, Doina Federovici, anunta ca sistemul antigrindina din judet va fi extins cu inca patru puncte de lansare, astfel ca intreaga zona de cultura a porumbului din Lunca Prutului va fi protejat, potrivit news.ro.