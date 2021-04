Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a discutat, luni, cu reprezentanti ai institutiilor beneficiare de pensii de serviciu, cu Post-ul Ministerul Muncii vrea recalcularea pensiilor de serviciu. Se așteapta propuneri pentru modificarea legii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a precizat ca, in Romania, exista 9.500 de persoane care incaseaza o pensie medie de 9.600 de lei. Potrivit ministrului, diferența intre contributivitate și banii de veniți de la buget e uriașa. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a discutat luni cu…

- Guvernul a alocat in acest an suma de 200 de milioane de lei pentru 103.000 de bilete de tratament balnear destinate pensionarilor, informeaza luni, printr-un comunicat, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Suma alocata pentru 2021 este cu 60% mai mare decat cea cheltuita anul…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei au incheiat, joi, un parteneriat pentru dezvoltarea programului “A doua Sansa”. Ministerul Muncii a stabilit ca sunt 14.000 de persoane fara studii finalizate la nivel primar sau gimnazial, care nu au un loc de munca si al caror venit…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, face, joi, 4 martie 2021, o vizita de lucru in Suceava, informeaza Instituția Prefectului. Aceasta va avea discuții cu reprezentanții Casei Județene de Pensii, ai Inspectoratului Teritorial de Munca și cu cei ai Agenției Județene de Plați și Inspecție…

- Ieri, presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca este drept ca in sistemul public pensia sa nu poata fi cumulata cu salariul. „Consider ca este un lucru drept. Nu cred ca este normal ca un om, cu atat mai mult daca a fost politist, de exemplu, in Politiile locale vedem foarte multi angajati care…

- Bugetul de pensii primeste o subventie de aproximativ 18 miliarde de lei de la bugetul de stat, pentru acoperirea platii pensiilor, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in comisiile parlamentare de buget-finante. „Avem aproximativ 18 miliarde de lei subventie de…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca exista in Romania persoane care cumuleaza cate sase sau sapte ajutoare de la stat, primite sub diverse forme, ea anuntand ca in teritoriu se vor face controale care sa stabileasca daca beneficiarii acestora au dorinta de a-si gasi un loc de munca sau se complac…