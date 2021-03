Ministrul muncii: „Anul acesta, tot sistemul de salarizare este bătut în cuie” Raluca Turcan, ministrul muncii, a anunțat, joi, la Suceava, ca in acest an nu vor fi operate schimbari in sistemul de salarizare din sectorul public, informeaza Realitatea.net . Raluca Turcan a precizat ca modificarea legislației reprezinta un proces complex, in condițiile in care doua milioane de oameni lucreaza in sistemul public. „Anul acesta, tot sistemul de salarizare este batut in cuie. Proiectul acesta e un proiect foarte complex si nu vreau sa creez asteptari false ca va fi gata anul asta. Cand vorbesti de salarizare in sistem public te referi la aproximativ doua milioane de oameni”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

