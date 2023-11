Ministrul Mediului vrea programe speciale pentru micii transportatori, la Rabla

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri ca a constatat ca relocarea ursilor este un instrument care nu functioneaza si trebuie sa incepem cu ursii problema, de pe marginea drumului, cu ursii cersetori, gunoieri, dar mai ales cu ursii care ataca gospodariile oamenilor.Ministrul Mediului…

- ”RABLA este cel mai vechi program pe care MInisterul mediului si Administratia Fondului pentru Mediu il desfasoara in Romania. Este un program cu traditie si spun cu mandrie ca un procent semnificativ din autoturismele vandute de cei doi producatori romani ajung la populatie si prin cele doua programe”,…

- Liberalii din administrația centrala continua proiectele de protecție a mediului: programul ”Casa Verde Fotovoltaice”, așteptat de peste 90.000 familii, va fi deblocat. Ministrul PNL al Mediului, Mircea Fechet, a mediat o ințelegere intre parțile implicate in suspendarea in instanța a programului, iar…

- O noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice", prin care vom valida potentialii instalatori, va demara miercuri, iar firma care a dat in judecata Adminstratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promis ca va renunta la proces daca va fi validata ca instalator autorizat, a anuntat, luni, intr-o conferinta…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri ca in sedinta de Guvern de joi va introduce o ordonanta de urgenta care vizeaza pasunile, care erau eligibile pentru a fi impadurite si care peste noapte au pierdut aceasta calitate.Ministrul Mediului a anuntat in emisiunea Proiect de tara: Romania,…

- MInistrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri ca din pacate, inca ne aflam in situatia in care depozitarea deseurilor se face neconform. ”Nu exista capacitati de tratare. In Bucuresti, spre exemplu solutia nu poate fi decat una radicala, nu poti lasa un oras de marimea Bucurestiului care genereaza…

- Sobele cu eficienta scazuta, de 20-25%, ar putea fi inlocuite cu sobe cu inalta eficienta energetica, de peste 90%, anunța Ministrul Mediului, Mircea Fechet . „Am discutat cu colegii de la Administratia Fondului pentru Mediu si ne pregatim sa initiem un program pilot prin care sa scoatem acele sobe…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ca ar putea fi initiat un program pilot prin care sobele care au eficienta scazuta, de 20-25%, sa fie inlocuite cu sobe cu inalta eficienta energetica, de peste 90%. „Am discutat cu colegii de la Administratia Fondului pentru Mediu si ne pregatim sa initiem…