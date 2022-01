Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, programele Rabla Clasic și Rabla Plus au demarat pe data de 26 aprilie. Au adus și cateva noutați: prima de casare de la Rabla Clasic a crescut la 7.500 de lei, ecobonusul pentru mașinile hibrid a fost majorat și el la 3.000 de lei (de la 2.500 de lei), iar ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96…

- Guvernul are in vedere impozitarea suplimentara, pe principii de mediu, a proprietarilor de vehicule vechi si poluante. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a aratat ca in pofida „efortului urias” din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic…

