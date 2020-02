In timp ce ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, era audiat in Parlament, mai mulți angajați ai Garzii Naționale de Mediu (GNM) se distrau pe rețelele de socializare pe tema unui caz extrem de serios, care a avut loc in apropierea Bucureștiului, privind o specie protejata....