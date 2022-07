Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, i-a avertizat pe bucureștenii care au spus ca nu este bine ca ursul sa fie impușcat, ca se vor trezi cu ursul in Cișmigiu, daca nu avem grija. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, marți, ca UMDR crede ca este nevoie de un preț reglementat la energie și ca implementarea masurii trebuie discutata cu Comisia Europeana și cu ANRE. „UDMR crede ca este nevoie de un preț reglementat. Susținem aceasta idee, implementarea trebuie discutata…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca, pe langa valul de canicula, exista și „județe piromane”, unde „persoane iresponsabile dau foc la vegetația uscata de pe camp”. Valul de canicula care se instaleaza in aceste zile in Romania va aduce temperaturi in limita de 40 de grade, a declarat, marți,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, luni, ca Hotararea de Guvern care va interzice centralele individuale de apartament in blocurile nou construite este pe circuitul de avizare al Guvernului. In curand, la noile contrucții se va instala o centrala comuna pentru toate locuințele. „Despre centralele…

- O absolventa de la un liceu din republica ruseasca Daghestan a strigat la microfon in timpul serbarii de final de an „Libertate Ucrainei! Putin este diavolul!”, cand a mers sa-si ia premiul, relateaza ziarul ucrainean Pravda, care publica imagini cu gestul fetei. Colegii au aplaudat-o, in timp ce profesorii…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi, in hala unei firme din orașul clujean Dej care produce cauciucuri, transmite ISU Cluj. Incendiul a produs un fum negru, gros, care se intinde in toata zona. Pompierii intervin cu 4 autospeciale de stingere, 3 autoscari și o ambulanța SMURD. La fața locului au mai…

- Prima sesiune a programului Rable pentru Electrocasnice incepe pe 17 iunie, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna. Bugetul programului pentru acest an este de 100 de milioane de lei. „Este un program care se bucura de un interes uriaș din partea cetațenilor, un program care anul trecut s-a desfașurat…

- Președintele rus Vladimir Putin a trimis un mesaj halucinant Ucrainei, macinata de razboiul pornit la comanda sa pentru așa-denumita „denazificare”. Liderul de la Kremlin vorbește de o datorie „sacra” de a impiedica „renașterea nazismului” in felicitarile trimise cu prilejul a celor 77 de ani de la…