Saptamana trecuta, Costel Alexe, ministrul Mediului a luat pozitie in razboiul dintre Primaria Sectorului 1 si Iridex, cerand in mod public ca autoritatile de mediu sa ia de urgenta masurile necesare pentru a inchide focarul de poluare reprezentat de Iridex. Ministrul a invocat in mod corect faptul ca Iridex a depasit la depozitul de deseuri de la Chiajna capacitatea de depozitare....