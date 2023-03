Stiri pe aceeasi tema

- Programele de inlocuire a mașinilor vechi, Rabla Clasic și Rabla Plus, reincep peste doua saptamani, pe 24 martie. Bugetul a fost majorat, la 1,5 miliarde de lei. In plus, va porni și Rabla Local, programul prin care primariile se implica pentru eliminarea mașinilor poluante.

- S-a aflat cand urmeaza sa inceapa programele Rabla Clasic și Rabla Plus. La finalul ședinței de Guvern de joi, 9 martie, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a ieșit la declarații in fața presei, la Palatul Victoria. Astfel, de la oficialul guvernamental s-a aflat ca peste doua saptamani vor porni programele…

- Programul Rabla 2023: Schimbari importante propuse pentru Rabla Clasic, Rabla Plus și Rabla Local Vesti bune pentru cei care vor sa acceseze programul Rabla Clasic. Conform mai multor proiecte de ordin puse in dezbatere de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, se vor putea cere mai multi bani pentru…

- Ministerul Mediului a facut propuneri de modificare a programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și Rabla Local pe care le-a pus in dezbatere publica. La Rabla Clasic, prima de casare pentru un autoturism vechi creste de la 6.000 – cat este acum, la 7.000 de lei, iar cei care vor sa caseze doua masini vor…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor are in vedere cresterea primelor de casare pentru programele „Rabla Clasic” si „Rabla Plus” in 2023. De asemenea, analizeaza si posibilitatea de a infiinta un nou program de casare numit „Rabla pentru Flote”, care sa incurajeze achizitia de autovehicule electrice…

- Rabla 2023: Prima de casare a mașinilor second-hand crește. Peste 250.000 de masini vechi scoase din circulatie pana la sfarșitul anului Rabla 2023: Prima de casare a mașinilor second-hand crește. Peste 250.000 de masini vechi scoase din circulatie pana la sfarșitul anului Tanczos Barna, Ministrul Mediului,…

- ”Aveti posibilitatea ca pana saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, sa veniti cu o informare legata de modul in care putem sa continuam programul Rabla si daca existya, de asemenea, posibilitati pentru modificarea in bine a acestor programe” a spus premierul Nicolae Ciuca. Ministrul mediului a anuntat…

- 100 de mii de masini vechi au fost scoase din circulatie in 2022, dublu fata de anul anterior, prin programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spunea ca, pe viitor, bugetul destinat Rabla Clasic va scadea, insa va creste cel care incurajeaza cumpararea de autoturisme electrice.…