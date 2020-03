Suprafata ariilor naturale protejate din Romania va creste cu 65.000 de hectare, de la 23% la 26%, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus la Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.



"Dupa o perioada indelungata, ne bucuram foarte mult ca avem finalizat proiectul de Hotarare de Guvern pentru publicare limitelor ariilor naturale protejate din Romania in format INSPIRE, la care colegii nostri din minister, o echipa de profesionisti, au lucrat trei ani de zile, pe un proiect european in valoare de 9 milioane de euro si au avut in lucru 1.574 de poligoane…