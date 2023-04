Stiri pe aceeasi tema

- Confuzia a pornit, cel mai probabil, de la copy-paste neglijent, dar nimeni n-a observat ca o organizație sindicala cu "Prahova" in titulatura nu poate fi din Maramureș, iar o persoana nu poate fi, la interval de cateva randuri, "domn" și "doamna". „Ca sa vedeți cat de mult ne desconsidera guvernanții.…

- Ministrul Muncii spune ca legea pensiilor speciale este jalon pentru cererea de plata nr 3 din PNRR, iar cererea de plata nr 2 nu are nicio legatura și ca nu exista riscul pierderii banilor europeni. Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat duminica, intr-o interventie la Digi24, ca legea pensiilor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, si-a manifestat, astazi, solidaritatea cu angajatii din sistemul de invatamant si cu cei din sistemul sanitar, care au protestat fata de nivelul scazut al salariilor, relateaza Agerpres. Citește și: El a declarat ca sindicatele din cele doua sectoare de activitate vor…

- Budpi a declarat, vineri, pentru AGERPRES ca sindicatele din cele doua sectoare de activitate vor deveni parteneri ai Ministerului Muncii atunci cand va fi discutat viitorul proiect al Legii salarizarii in sistemul bugetar. „Am spus dintotdeauna ca au dreptate. Dupa o perioada de doi ani de zile, si…

- Salvatorii prahoveni au intervenit de urgența, vineri dimineața, la locul unui accident rutier in care, din primele informații, au fost implicate doua autoturisme si un microbuz. Opt persoane au fost ranite si au nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier produs pe soseaua de centura…

- Toate sindicatele din Cipru au decis sa faca astazi o greva generala in toata țara pentru un motiv incredibil. Federația Pancipriana a Muncii (PEO) in cooperare cu restul organizațiile sindicale din Cipru vor face o greva de trei ore, astazi, 26 ianuarie 2023, cu marșuri și adunari in toate orașele…

- N. Dumitrescu O vizita și o intalnire cu totul inedite au avut loc, ieri, la Ploiești, primele de acest fel din anul 2023, cand conducerile Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Prahova, ale autoritaților din județ si Universitatii Petrol-Gaze s-au intalnit cu nu mai puțin de opt reprezentanți ai ambasadelor…