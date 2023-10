Stiri pe aceeasi tema

- ”Reforma guvernantei economice europene a fost cel mai important subiect de pe agenda reuniunii . De altfel, a fost principala tema de discutie pe care am avut-o cu ministrii de finante din Lituania, Gintare Skaiste si din Polonia, Magdalena Rzeczkowska”, a scris, miercuri seara, pe Facebook, ministrul…

- Economia Romaniei continua sa performeze in ritmul inregistrat și pana acum, lucru confirmat de institutiile internationale de evaluare macroeconomica, afirma presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul liberalilor. Acesta considera ca afluxul de bani care intra in țara prin intermediul PNRR, in…

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila, informeaza sambata Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a…

- Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii perspectivei stabile este sustinuta, in opinia agentiei, de statutul de membru al Uniunii Europene si de fluxurile de capital de la Uniunea Europeana care sprijina investitiile si stabilitatea macroeconomica a tarii, precum si de evolutia pozitiva…

- Premierul Marcel Ciolacu a efectuat vineri, 1 septembrie, prima sa vizita oficiala la Bruxelles de la preluarea mandatului. In timpul acestei vizite, el s-a intalnit cu mai mulți lideri europeni, printre care Ursula Von der Leyen, Charles Michel și Roberta Metsola, și cu directorul general responsabil…

- ”Binele Romaniei nu se negocieaza. Discutiile pe care le avem cu organismele internationale sunt pentru a ajunge sa adoptam masuri concrete. Spun asta in contextul in care am avut intalniri cu reprezentantii European Commission pe tema implementarii reformelor aferente Planul National de Redresare si…

- Intr-o intrevedere de mare importanța, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a abordat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mai multe subiecte importante. Oficialii au discutat despre provocarile legate de securitate la Marea Neagra, eforturile Romaniei in contextul conflictului din…