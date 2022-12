Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a facut joi, de la ora 17.00, primele declarații dupa votul negativ primit de Romania pentru aderarea in Schengen. „Vreau sa adresez mulțumiri tuturor partenerilor nostri din UE, Parlamentul European, dar și și celor care ne-au susținut vocal și au insistat sa gasim impreuna…

- Consiliul Justitie si Afaceri Interne a respins joi aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen, doua voturi fiind impotriva, in conditiile in care era nevoie de unanimitate. Dintre cele 27 de tari membre UE, Austria si Olanda au votat impotriva, cea din urma mentionand ca se opune doar aderarii…

- OFICIAL: Austria se opune aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Anunțul ministrului de Interne Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a anuntat ca va vota impotriva aderarii Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, in reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), care se desfasoara…

- Zi istorica pentru Romania Ministrii de interne din Uniunea Europeana se reunesc astazi la Bruxelles, in cadrul Consiliului pentru Afaceri Interne JAI , avand ca prim punct pe ordinea de zi Spatiul Schengen si extinderea sa catre Romania, Bulgaria si Croatia. Subiectul cel mai important din ultimul…

- Ministrii de interne din Uniunea Europeana se reunesc joi la Bruxelles, in cadrul Consiliului pentru Afaceri Interne (JAI), avand ca prim punct pe ordinea de zi Spatiul Schengen si extinderea sa catre Romania, Bulgaria si Croatia, o tema care in ultimele saptamani a starnit foarte multe discutii,…

- La Bruxelles, Consiliul Justitie si Afaceri Interne va decide joi, prin vot, cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei si a Croatiei la spatiul de libera circulatie Schengen. In continuare Austria este singurul stat comunitar care se opune intrarii Romaniei si Bulgariei. Parlamentul Tarilor de Jos,…

- Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a stabilit calendarul pentru decizia de aderare a Romaniei, Bulgariei si Croatiei la spatiul unic european. Decizia finala ar urma sa fie luata la inceputul lunii decembrie, in Consiliul JAI. „Am primit de la presedintia Cehiei a Consiliului UE felicitari…

- La incheierea vizitei maraton la instituțiile europene, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca are convingerea ca nelamuririle parții olandeze vor fi clarificate la timp. Consiliul Justiție și Afaceri Interne urmeaza sa dea pe 8 decembrie un raspuns in acest sens. In plus, premierul susține ca sunt perspective…