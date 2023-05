Stiri pe aceeasi tema

- Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat ca profesorii trebuie sa fie pregatiți pentru tot ce presupune predarea la clasa, motiv pentru care masteratul didactic va fi generalizat, cu accent pe componenta practica, de predare la clasa. „Cadrele didactice au menirea sa ghideze elevii pentru a-și gasi…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca transmite duminica faptul ca este important ca profesorii sa fie pregatiti pentru tot ceea ce presupune predarea la clasa, iar solutia ministerului este normalizarea masteratului didactic si punerea accentului pe invatare practica, la clasa. Ea a aratat ca „vor generaliza…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca se arata increzatoare și susține ca se vor gasi solutiile necesare pentru ca anul scolar sa fie incheiat in conditii bune. „Eu am mare incredere ca se vor gasi solutiile necesare pentru ca anul scolar sa fie incheiat in conditii bune. Am tinut legatura constant cu liderii…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, afirma, dupa accidentul dintre cele doua autocare, produs, miercuri seara, pe DN 1, in judetul Sibiu, ca niciun elev nu este ranit grav, aratandu-si suportul fata de cei implicati in evenimentul rutier. Citește și Moarte suspecta a unui subofiter SRI la Spitalul Judetean“Am…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca a anuntat luni, la prezentarea legilor educatiei nationale, ca salarizarea cadrelor didactice va fi progresiva, avand la baza salariul mediu brut pe economie. Ea a mentionat ca aceasta prevedere este inclusa in legile educatiei si avem sprijinul politic al coalitiei pentru…

- Liceele pedagogice si universitatile vor forma profesorii pentru invatamant primar, iar masteratul didactic va fi generalizat, urmand sa se acorde o bursa lunara egala cu salariul mediu brut pentru cei inscrisi in program, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Ligia Deca, care a…

- Eliminarea prevederilor privind salarizarea profesorilor din Legile Educației a fost ceruta imperativ și obținuta de PSD. La propunerea PSD, componenta de salarizare a cadrelor didactice va fi scoasa din proiecte și va face obiectul unei inițiative legislative distincte. „Educația este o componenta…