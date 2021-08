Stelian Ion, ministrul Justițiie, susține ca in cazul reformelor promise in domeniul sau de activitate nu este vorba, cel puțin deocamdata, de un eșec. In ceea ce privește ritmul schimbarilor, da vina pe partenerii de Coaliție care ar incetini bunul mers al lucrurilor. „Deocamdata, nu putem vorbi de un esec, deplin cel putin. E vorba despre o pornire mult mai greoaie a lucrurilor. Esec, vom vedea la sfarsitul guvernarii cate reforme s-au facut, pe ce domenii. Cu siguranta, unii isi doresc remanierea mea, poate remanierea unor colegi ai mei care impingem cat putem de tare niste reforme pe care…