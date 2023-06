Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 ianuarie 2023, privind garantarea in procent de 100% a obligatiilor aferente Acordului de imprumut (Proiect privind consolidarea…

- Funcția de demnitar ii aduce unui politician un venit cu mult peste mediu. Un parlamentar caștiga in jur de 12 mii de lei net pe luna, in timp ce președintele Romaniei are puțin peste 14 mii de lei. Aflați in poziție publica, politicienii nu pot sa faca afaceri care sa ii duca in incompatibilitate,…

- Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare in Informatica din Romania (ICI București) iși propune sa stimuleze adoptarea Web3 in țara prin lansarea unei platforme interne de tranzacționare cu jetoane nefungibile.Platforma instituționala NFT, denumita ICI D|Services, va intra in funcțiune pe 26…

- FEPRA iși consolideaza rolul de catalizator al economiei circulare in Romania și intenționeaza sa investeasca 15 milioane de euro pana in 2030 cu scopul de a asigura reducerea impactului asupra mediului pentru un viitor mai sustenabil. Prin urmare, FEPRA iși propune sa creasca volumul de reciclare a…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, modificarea legii privind protecția avertizorilor in interes public. Acesta era unul dintre motivele pentru care Uniunea Europeana a blocat o transa de 3,2 miliarde de euro in PNRR. Raportarile anonime vor fi examinate și soluționate in masura in care…

- "In ceea ce priveste domeniul sanatate, astazi aprobam o ordonanta de urgenta prin care asiguram finalizarea si operationalizarea celor trei spitale de arsi. Este vorba de Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti, spitalele judetene din Timisoara si Targu Mures. Practic, asiguram finalizarea si…

- ”Grupul Electrica, prin operatorul Distributie Energie Electrica Romania (DEER), a incheiat un contract de imprumut cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Imprumutul de 180 de milioane lei, garantat de compania mama, Electrica, va sprijini finantarea necesarului de lichiditati…

- Bistrița se dezvolta de la o zi la alta, iar proiectele care sunt deja in implementare, plus cele care urmeaza sa fie implementate vor pune orașul pe lista celor care care știu sa foloseasca banii europeni pentru cetațeni. Gazeta de Bistrița a vorbit cu primarul Ioan Turc despre planurile care vor schimba,…