- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat ca a inaintat propunerea de excludere a fostului ministru al Justiției Tudorel Toader din Comisia de la Veneția. Solicitarea vine in urma deciziei prin care CEDO a condamnat Romania pentru demiterea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA.

- "Am inaintat propunerea de a solicita Comisiei sa faca aplicarea prevederilor statutare, exista o procedura mai speciala acolo. Din nefericire este un caz fara precedent si o premiera, motivatia fiind aceea ca, in considerarea efectelor deciziei CEDO, se pune in cauza credibilitatea angajamentului Guvernului…

- Ordonanța pentru anticipate a fost declarata neconstituționala, au declarat, pentru HotNews.ro, surse convergente. Practic, în aceste condiții, scenariul anticipatelor este blocat. Avocatul Poporului a sesizat CCR cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile OUG 26/2020…

- Avocatul Poporului a atacat, vineri, la Curtea Constitutionala, Ordonanta privind alegerile anticipate, care cuprinde scurtarea termenelor in cazul organizarii alegerilor inainte de termen, trei zile de vot in dispora, dublarea numarului de parlamentari de diaspora si posibilitatea votarii, in tara,…