Stiri pe aceeasi tema

- Ion Stefan, Ministrul Lucrarilor Publice a anuntat ca noul stadion Ghencea va fi predat catre beneficiar in luna septembrie. In timpul unei vizite de verificare a stadiului lucrarilor la stadionuol Ghencea, Ion Ștefan a declarata ca a discutat cu reprezentantul firmei de constructii si cu cei de la…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Ion Ștefan, a verificat, miercuri, stadiul lucrarilor la stadionul Ghencea, și a spus ca arena va fi predata in luna septembrie, transmite hotnews.ro.Arena este realizata prin Compania Naționala de Investiții și va fi predata in una septembrie.„Stadionul…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a anuntat, miercuri, ca stadionul Ghencea va fi predat catre beneficiar in luna septembrie de catre Compania Nationala de Investitii, potrivit Agerpres. Acesta a verificat stadiul lucrarilor la acest obiectiv."Stadionul…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Ion Ștefan, a verificat, miercuri, stadiul lucrarilor la stadionul Ghencea, și a spus ca arena va fi predata în luna septembrie, transmite Mediafax.Arena este realizata prin Compania Naționala de Investiții și va fi predata în…

- Contractul de finantare pentru construirea unei sali de sport in Turda a fost semnat miercuri, in prezenta ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan. Sala ar urma sa fie predata in 30 de luni, iar valoarea contractului derulat de CNI este de aproape 65,5 milioane de…

- Peste 1 milion de euro investiti in reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din localitatea Limanu. Proiectul de reabilitare a fost gandit si elaborat de echipa administratiei locale, iar astazi conducerea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a semnat finantarea lucrarilor…

- R.N.P. – Romsilva, prin Direcția Silvica Vrancea a depus ieri, 16.07.2020, la Compania Naționala de Investiții, instituție care funcționeaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, cerere/solicitare pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Pastravariei…

- Guvernul Romaniei a aprobat prin act normativ consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, bd. Dacia nr. 41, sector 1, Bucuresti. Este un proiect pe care ASE l-a depus inca din anul 2011, avand in vedere starea cladirii si…