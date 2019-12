Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Ioan Marcel Boloș anunța zero decomitere, 1 miliard euro solicitați la rambursare și aproape 500 milioane euro realizați in avans. „Romania nu a pierdut fonduri europene in 2019, in ultimele doua luni fiind eliminat riscul dezangajarii ce parea iminent. Sumele prevazute pentru anul…

- Romania va trebui sa absoarba anul viitor minimum 2,19 miliarde de euro pentru a evita riscul de dezangajare, a declarat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la o intalnire cu presa. Intrebat ce grad de absorbtie isi propune pentru anul viitor, seful MFE a raspuns: "Minimum trebuie sa…

- Doua contracte de finantare in valoare de peste jumatate de miliard de euro, destinate dezvoltarii infrastructurii de apa si canalizare pentru judetele Olt si Satu Mare, au fost parafate de ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului de resort,…

- Situatia in care se afla Romania in momentul de fata este incredibila, cu un risc de dezangajare de 300 de milioane de euro, a declarat, joi, viceprim-ministrul Raluca Turcan, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Fondurilor Europene de catre Ioan Marcel Bolos.

- În luna septembrie, premierul Viorica Dancila și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au fost în SUA. Printre altele, au anunțat un împrumut de 500 milioane euro, de la Banca Mondiala, pentru servicii medicale. Confom notei de fundamentare a proiectului de ratificare a acordului,…