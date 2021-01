Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni, ca o decizie privind deschiderea unitatilor de invatamant va fi luata la finalul lunii ianuarie, urmand sa se tina cont de evolutia epidemiologica, de evolutia campaniei de vaccinare, dar si de ce au decis alte state aflate in situatia Romaniei.

- Ministrul Educației a vorbit din nou despre posibilitatea de a redeschide școlile din data de 8 februarie. Cu toate astea, el a explicat ca aceasta decizie depinde și de campania de vaccinare de pana la acea data. Ministerul Educției iși dorește „deschiderea cat mai grabnica a școlilor, in funcție de…

- Un plan de amanare a redeschiderii scolilor gimnaziale, dar cu deschiderea la timp a majoritatii scolilor primare pentru copiii cu varste de sub 11 ani, a fost prezentat la mijlocul saptamanii care tocmai s-a incheiat de ministrul Educatiei, Gavin Williamson.Va reamintim ca inca din 20 decembrie mai…

- SCOLI deschise dupa vacanta. Noul ministru al Educatiei vine cu vesti importante pentru elevi, profesori si parinti la sfarsit de an. Sorin Campenanu sustine ca gradinițele și școlile ar putea sa fie redeschise pe 11 ianuarie. „Cu siguranța ar fi o deschidere etapizata, spune ministrul Educației, in…

- Intrebat cand se vor redeschide școlile și gradinițele, ministrul propus pentru portofoliul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat in timpul audierilor din Parlament ca „cu toții ne dorim sa incepem școala cat mai repede in format clasic și vom incepe școala cat de repede ne va permite situația epidemiologica.…

- Școlile vor fi redeschide de indata ce situația epidemiologica o va permite și din pacate acest moment excede competențelor Ministerului Educației, spune Sorin Cimpeanu, ministru propus pentru Educație. „Cu toții ne dorim ca școlile sa fie redeschise. Școlile vor fi redeschide de indata ce…

- Liderul AUR, George Simion, a anuțat ca i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa redeschida de urgența școlile din Romania. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in corpul tau daca incepi sa mananci doua banane pe zi "I-am cerut președintelui sa se redeschida școlile urgent.…

- Elevii de la jumatate dintre școlile din Romania paticipa la cursuri prin rotație, unitațile școlare fiind incluse in scenariul doi, hibrid. Cei mai mulți elevi romani vin la școala in fiecare zi, dar sunt și numeroase unitați școlare in care cursurile sunt doar online. Potrivit cifrelor prezentate…