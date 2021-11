Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde va fi obligatoriu in aproape orice activitate curenta și la intrarea in orice instituție privata, a declarat, joi seara, ministrul Sanatații, Cseke Attila. Ministrul a reafirmat ca iși asuma obligativitatea prezentarii certificatului verde in Sanatate. „Eu am propus și imi asum certificatul…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca vineri se va lua in discutie propunerea Institutului National de Sanatate Publica (INSP) privind carantinarea zonala pentru Bucuresti si Ilfov, insa specialistii vor stabili cum ar putea avea loc aceasta, mai ales pentru persoanele care s-au…

- Florin Citu a declarat ca a avea certificatul verde pentru orice activitate economica este un pas important.Premierul interimar Florin Citu a declarat, astazi, ca, doreste introducerea obligativitatii certificatului verde inclusiv pentru magazine.Citu a avut o discutie cu ministrul interimar al Sanatatii…

- Premierul Florin Cițu spune ca nu ia in calcul instituirea carantinei in București și in Ilfov, unde rata de infectare a trecut de 15, insa este in discuție introducerea certificatului verde COVID pentru acces la toate activitațile economice. Cițu vrea introducerea certificatului verde COVID „cat mai…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat marti ca proiectul de lege privind instituirea obligativitatii certificatului digital COVID pentru personalul medical reprezinta o masura necesara in aceasta perioada a pandemiei.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, luni, Ordinul privind conditiile de inscriere la Loteria de vaccinare si stabilirea atributiilor institutiilor implicate, valoarea totala a premiilor acordate pana la finalul anului fiind de 15 mili Conform documentului, la Loteria de vaccinare pot…

- Imunizarea cu a treia doza de ser anti-COVID, in special a categoriilor vulnerabile și a angajaților din sistemul sanitar, va incepe in toamna acestui an, a anunțat astazi, Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, intr-o declarație pentru Digi 24. Oficialul spune ca oricine iși dorește va putea…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a solicitat reprezentantilor directiilor de sanatate publica sa faca verificari in spitalele de la nivelul fiecarui judet. ”Nu ma intereseaza cifre pe hartie. Vreau sa mergeti sa verificati in spitale astfel incat tot ce raportati sa fie real”, le-a transmis…