Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa organizat la Timisoara, ca directorul Aeroportului Timisoara, Dorel Gradinaru, si-a pregatit deja plecarea de la aeroport. Printre bagajele se afla si o pusca, spune Grindeanu.

