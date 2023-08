Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca lucrarile de pe santierul liniei de cale ferata Apata-Cata, parte a Coridorului feroviar Rin-Dunare, inregistreaza un „progres extrem de slab”, ajungand la doar 17,5%. „Am solicitat conducerii CFR Infrastructura sa ia toate masurile necesare pentru…

- Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata dintre Apața și Cața, parte din coridorul Rin-Dunare, au ajuns la un stadiu de 17,5%, la trei ani de la semnarea contractului, susține ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, participa joi, 6 iulie, la inaugurarea celui mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania, la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00.„Este un…

- „A fost desemnat castigatorul contractului pentru finalizarea lucrarilor pe Tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova- Pitesti (17,7 km)! Asocierea de constructori romani si turci va avea la dispozitie 439,29 milioane de lei (fara TVA) si 18 luni pentru a finaliza lucrarile, dupa semnarea contractului”,…

- ”In 6 iulie vom putea sa dam in circulatie pe varianta Macin, am fost si pana acolo, lucrarile sunt in proportie de aproximativ suta la suta finalizate, mai sunt cateva lucruri de pus la punct”, a anuntat ministrul Transporturilor, aflat in vizita la Podul de la Braila. Sorin Grindeanu a precizat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat cand va fi deschis circulației Pasajul Olteniței. Pasajul Olteniței va fi deschis circulației incepand de sambata, 27 mai! a anunțat Sorin Grindeanu. ”Este un moment mult așteptat de toți cei care locuiesc in zona, dar și de cei care tranziteaza…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus duminica, in cadrul emisiunii „In fața ta”, la Digi24, ca este mulțumit de modul in care au mers lucrurile privind autostrada A7, precizand ca, din 13 contracte, pe tronsonul Ploiesti-Pascani, 11 apartin unor companii din Romania.