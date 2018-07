Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a decis sa trimita ''catre est si vest, catre toti care ii sunt si nu ii sunt prieteni'' mesajul ca vor fi luate masuri in cazul in care cineva incalca principiile suveranitatii nationale si respectul fata de aceasta tara, afirma ministrul grec de externe Nikos Kotzias, intr-un interviu difuzat…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite ale Americii (SUA) si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii lor, Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza agentia dpa. ''Este important ca SUA si Rusia sa discute una…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au purtat o discuție telefonica in legatura cu acordul cu Siria, cel de-al cincilea summit al Marii Caspice și relațiile bilaterale dintre cele doua țari, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. ”Cei…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua o vizita in Serbia la toamna, a anuntat vineri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, care a adaugat ca Rusia este pregatita sa se implice in dialogul dintre Belgrad si Pristina in cazul in care formatul acestor discutii va fi extins, informeaza agentia…

- Noul ministru de externe al Italiei, Enzo Moavero Milanesi, a chemat Alianta Nord-Atlantica sa mentina dialogul cu Moscova, vazand in Consiliul NATO-Rusia cel mai important forum de discutii intre Moscova si membrii Aliantei, transmite dpa, informeaza Agerpres.Intr-un comunicat al Ministerului…

- Rusia ramane hotarata sa respecte acordul international privind programul nuclear cu Iranul, denuntat marti de Statele Unite, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters. In acelasi timp, ministrul adjunct de externe…