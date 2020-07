Ministrul german al apărării propune un nou serviciu militar voluntar şi se opune revenirii la serviciul obligatoriu Ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, s-a pronuntat sambata impotriva revenirii la serviciul militar obligatoriu si a pledat pentru introducerea incepand de anul viitor a unui nou tip de serviciu voluntar in armata, in cadrul caruia cei interesati vor primi o pregatire militara de baza, relateaza agentia EFE.



Noul serviciu militar, pe care Kramp-Karrenbauer l-a denumit ''Anul tau pentru Germania'', ar presupune sase luni de pregatire militara de baza plus alte sase luni de activitate ca rezervist in apropierea locului de resedinta.



''Este,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

