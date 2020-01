Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni ca suma transmisa de tara noastra la Comisia Europeana pentru decontare este de un miliard de euro. "As spune trei cifre care sunt relevante pentru incheierea anului financiar 2019: zero decomitere la nivelul tuturor programelor operationale,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș va organiza, in data de 4 decembrie, primul workshop din cadrul Proiectului finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Serbia: “Sa valorificam piața muncii din Banat prin nevoi realiste”. Scopul intalnirii este de a analiza…

- Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe langa Camera de Comerț și Industrie a Federației Ruse a acceptat revendicarile concernului rus Gazprom cu privire la recuperare unei datorii de 329.548.935,02 dolari de la Moldovagaz SA, pentru gazele naturale livrate in 2016.

- N.D. Pastrand traditia, cele mai pitoresti zone ale judetului Prahova sunt promovate la manifestari de profil, asa cum este si editia de toamna – 2019- a Targului de turism al Romaniei, care s-a deschis pe 14 noiembrie. Printre cei 230 de expozanti din Romania, prezenti la Romexpo pana maine, se regaseste…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei organizeaza, in perioada 10-17 noiembrie 2019, o misiune economica in Japonia, acțiune ce cuprinde intrevederi in Osaka și Tokio la nivelul Camerei de Comerț a Japoniei, la nivelul JETRO,

- Salariul minim pe economie reprezinta una dintre temele principale de discuție ale tuturor partidelor politice.Subiectul a devenit unul de maxima importanța in contextul in care ne aflam in plina campanie electorala. Cu toate ca Executivul Dancila a picat, ministrul demis al Muncii a anuntat ca a pregatit…

- Proportunity, un startup cu sediul la Londra creat de doi tineri antreprenori români, Vadim Toader și Stefan Boronea, care-i ajuta pe utilizatori sa-si gaseasca locuinta dorita, face estimari în ceeea ce priveste evolutia preturilor si ofera împrumuturi pentru avansul unui credit ipotecar,…

- Problema asistaților social este poate cea mai dureroasa „buba” a economiei romanești. Vorbim despre oameni apți de munca, dar care nu lucreaza nicaieri! Și nu sunt puțini, spune Digi24, care citeaza un raport al Eurostat. 1,7 milioane de romani prefera sa stea degeaba, arata ultima analiza Eurostat…