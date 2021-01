Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS) catalogheaza drept „o decizie buna” alocarea de catre stat a unor granturi pentru firme din fonduri europene, insa reclama ceea ce a numit o „promisiune facuta in conditii pripite” privind unele scheme de ajutoare, in campania electorala,…

- ”Dupa amiaza, alaturi de prim-ministrul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna, am participat insotit de colegii mei, ministri din USR PLUS, la o intalnire cu presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit impreuna despre prioritatile ministrilor USR-PLUS, iar presedintele ne-a indemnat sa…

- Potrivit surselor Realitatea Plus, șeful statului a facut un apel catre cei prezenți sa acționeze ca o echipa și sa realizeze ca s-a incheiat campania electroala. Mai mult, șeful statului a solicitat sa fie stabilite prioritați pentru fiecare minister, in contexul in care s-a convenit ca planul național…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, la Cotroceni, cu premierul Florin Cițu și mai mulți miniștri Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, joi, la Palatul Cotroceni, cu premierul si mai multi reprezentanti ai Executivului. La discuţii participă prim-ministrul Florin Cîţu,…

- Prezent astazi, 26 decembrie, la Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” la sosirea primei tranșei de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer, premierul Romaniei, Florin Cițu a declarat: „Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania și…

- Liderul partidului politic Partidul Nostru, Renato Usatii, a adus miercuri seara acuzatii grave presedintelui Republicii Moldova, sustinand ca detine documente ce atesta ca actualul presedinte a cheltuit 11 milioane de euro pentru campania electorala, Igor Dodon, informeaza joi IPN.md. …

- Comisia pentru Bugete din Parlamentul European a aprobat, astazi, sase proiecte pilot initiate de europarlamentarul PSD Victor Negrescu in valoare de 7,8 milioane de euro. Proiectele eurodeputatului roman in domeniul educatiei, digitalizarii si antreprenoriatului au fost incluse in bugetul european…

- Competitorii au contribuit cu sume semnificative la campania electorala pentru alegerile locale, respectiv peste 185 de milioane de lei, desi 2020 se anunta a fi un an dificil din punct de vedere economic, iar limitarile legate de desfasurarea campaniei electorala prin evenimente sau actiuni stradale…