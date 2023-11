Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a sustinut, marti, la Alba Iulia, ca prin implementarea unor noi masuri fiscale, cum ar fi limitarea si plafonarea cheltuielilor in sectorul public, se vor economisi pana la sfarsitul anului 8 miliarde de lei, iar astfel Romania nu risca blocarea fondurilor europene,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de luni, ca a fost finalizat pachetul de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, miercuri seara, ca legea privind masurile fiscale era necesara in condițiile in care evolutia deficitului bugetar a ridicat ingrijorari la nivelul Comisiei Europene, ce poate dispune suspendarea fondurilor europene ale Romaniei, in valoare de 75 de miliarde…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a prezentat proiectul de masuri fiscale discutat in ședința de Guvern. El a spus ca, daca Romania nu se incadreaza in ținta de deficit, risca sa piarda 75 de milioane de euro din fonduri europene, lucru pe care nu și-l poate permite. El a explicat ca veniturile rezultate…

- ”Traseul acestui proiect de lege a fost indelungat. Toata lumea isi pune aceast intrebare, de ce este nevoie acum de acest proiect de lege”, a afirmat, Marcel Bolos, miercuri seara, la finalul sedintei de Guvern. Ministrul Finantelor a vorbit despre deficitul bugetar. ”La finalul acestui an, tinta de…

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) critica noile masuri fiscale propuse de Guvern și afirma ca implementarea acestora ar avea un impact negativ asupra sectorului auto național.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Raportul anual al Consiliului Fiscal, instituție condusa de Daniel Daianu, arata ca Romania se afla intr-o situație fiscala foarte dificila, caracterizata de un nivel insuficient al veniturilor bugetare și de o marime ridicata a deficitului structural și a deficitului…