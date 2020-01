Stiri pe aceeasi tema

- Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero, pentru ca am construit un buget conservator, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu. "Riscul ca Romania sa sufere...

- Ministrul Finanțelor spune ca sunt 50 mld. lei in buget pentru investiții și anunța ca vor fi folosiți pentru “doua autostrazi mari si late” Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem…

- Banii necesari pentru creșterea pensiilor cu 40% sunt incluși in bugetul pe anul acesta, iar o modificare a actului normativ ar fi posibila doar daca ar exista riscul ca Romania sa intre in recesiune, a declarat Florin Cițu, ministrul de...

- Cițu: Majorarea alocațiilor și reducerea TVA ar duce deficitul bugetar la 5% din PIB. In zilele urmatoare, vor exista presiuni pe cursul valutar si pe dobanzi Deficitul bugetar pentru anul viitor ar creste la 5% din produsul intern brut daca s-ar aplica masurile votate marti de parlamentari referitoare…

- Standard&Poor's a reconfirmat miercuri rating-ul Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria guvernamentala si a revizuit perspectiva de tara de la stabila la negativa. Ministrul Finantelor, Florin Citu, a explicat ca Romania se afla in aceasta situatie pentru ca Guvernul PSD a ignorat toate avertismentele…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat miercuri, la B1 Tv, ca Romania are nevoie de investiții straine, iar faptul ca a facut pana acum imprumuturi la o dobanda mai mica decat predecesorul sau este o garanție ca oamenii au incredere in guvernarea liberala.Guvernul PNL taie 44 de posturi…

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

