Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, va participa joi la "Banking Forum Online", organizat de publicatia Financial Intelligence. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului se vor dezbate subiecte de actualitate, precum: relansarea economica in parteneriat cu sistemul financiar bancar; rolul bancilor in programul de relansare economica a Romaniei; impactul digitalizarii asupra sistemului bancar; cum arata viitorul in banking: Banci vs Fintech? De asemenea, se va discuta despre programe guvernamentale pentru finantarea IMM-urilor; sustinerea antreprenoriatului de catre banci; amanarea…